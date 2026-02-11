西武で2年目を迎えた仲田慶介内野手（26）＝福岡市出身＝が、宮崎・南郷春季キャンプのテーマに「確実性」を掲げて汗を流している。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨む野球日本代表「侍ジャパン」のサポートメンバーにも選出されたユーティリティーは、貴重な機会も成長の糧にしてレギュラー奪取を狙う。内外野を守れ、俊足も持ち味とするスイッチヒッターは、2024年オフにソフトバンクから戦力外通告を受けて