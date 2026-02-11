静岡県富士市を訪れたけど、富士山が見えなかった…そんなときに発行されるユニークな証明書があります。毎日姿を変える富士山の魅力を伝えようと、市の職員も情報発信に力を入れています。 【動画】「きょうは男前を証明します」富士山が見えない！そんなあなたに”証明書”発行=静岡・富士市 ＜富士支局 杉村直美カメラマン＞ 「正午すぎの富士市内です。いつもですと、このあたりにきれいな富士山が見られるんですけれ