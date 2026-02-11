【その他の画像・動画等を元記事で観る】2022年にWSS playgroundより発売され、累計300万本を突破した「NEEDY GIRL OVERDOSE」（通称：ニディガ）。この度、アニメ『NEEDY GIRL OVERDOSE』第2弾PVが解禁された。超てんちゃんが歌うOPテーマや新キャラクター、超てんちゃんのライブシーンなど新要素が盛り沢山となっている。OPテーマはAiobahn ＋81による「INTERNET ANGEL」に決定！Aiobahn ＋81（作曲・編曲）、nyalra（作詞）のコ