【その他の画像・動画等を元記事で観る】アニメ『ドロヘドロ Season2』が各配信プラットフォームにて、2026年4月1日(水)23：00より放送が決定した。そして新たにキービジュアルも公開された。さらにカイマン役の高木渉をはじめとして出演キャストからSeason2配信に向けてのコメントも到着している。◆カイマンCV：高木渉ドロヘドロの新シリーズを楽しみに待っていてくださった皆さん、お待たせいたしました！続編が始まりますよ