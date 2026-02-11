【モデルプレス＝2026/02/11】2026年2月8日から活動を再開したIS:SUE（イッシュ）のRIN（会田凛／20）が同月11日、グループのInstagramを更新。自身の写真を多数公開し、反響が集まっている。【写真】活動再開の日プ出身メンバー「見惚れる」ソロショット◆IS:SUE・RIN「ただいま」静養のため2024年10月から活動を休止していたRIN（会田凛）は、自身のソロショットを多数公開。「ただいま。みんないつもありがとう」と感謝の言葉を