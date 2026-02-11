私は杏里。高校生です。物置になっている離れの整理を手伝っていた時に、そこでおばあちゃんの古いアルバムを見つけました。若いころの祖母の写真を見ていると、1枚だけ雰囲気の違う写真が混じっていて…。それは、鳥居の前にたたずむ少年の写真でした。誰…なのかな？おばあちゃんに尋ねるとー。（全4話毎日更新です）(ウーマンエキサイト編集部)