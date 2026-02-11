”アートロック”を標榜する新世代ユニットCLAN QUEENが新曲「Whitoxin」を2月18日に配信リリースする事が決定した。新曲「Whitoxin」は先行してSNSで楽曲の一部が公開され大きな反響を呼んだファンから配信が待ち望まれていた楽曲。どれだけ満たされても足りないものが常にあり、ないものねだりに近い感情が人間には備わっている事、その人間味のある冷たさを表現した楽曲で、タイトルは”白”と”毒”の造語。白を美しいとわかっ