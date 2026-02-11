米１０年債利回りは低下１月７日以来の低水準に一時沈む 米債利回り（NY時間07:33）（%） 米2年債 3.448（-0.004） 米10年債4.133（-0.010） 米30年債4.777（-0.007） 米10年債券の利回りは低下している。前日発表の12月の米小売売上高が予想を下回り、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の追加利下げが意識されるなか、米10年債券の利回りは前日から一段と低下し、1月7日以来の低水準となる4.1269％に沈む場面があっ