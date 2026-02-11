21:00 米MBA住宅ローン申請指数（01/31 - 02/06） 予想N/A前回-8.9%（前週比) 22:30 米雇用統計（1月） 予想7.0万人前回5.0万人（非農業部門雇用者数・前月比) 予想4.4%前回4.4%（失業率) 予想0.3%前回0.3%（平均時給・前月比) 予想3.7%前回3.8%（平均時給・前年比) カナダ住宅建設許可（12月） 予想4.8%前回-13.1%（前月比) 12日 0:00 シュミッド米カンザスシテ