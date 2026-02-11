タワーマンションに暮らす私たち家族は、はたから見れば幸せ一家に見えていることでしょう。でも、実際は…私は夫の見下し発言に苦しんでいました。人前で何かと私を下げる発言をする夫。確かに、私は高学歴でもないし、今はバリバリと仕事をしているわけでもありません。でも、だからって、見下されるのは気持ちのいいことではありません。何度か「さっきみたいな言い方やめて」と伝えているのですが、夫は私の言葉なんて聞こうと