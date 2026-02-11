アジア市場でドル安円高の後、欧州時間に入ってやや反発=ロンドン為替概況 11日の市場は、東京市場が建国記念日で休場となる中、アジア市場でドル安円高が優勢となったあと、ロンドン市場では下げ渋りからやや反発。もっとも戻りは鈍いという展開となっている。 前日のNY市場での米小売売上高の弱い結果や、ラトニック商務長官が直近のドル安について「現在のドル水準はより自然な状態」とドル安容認とも取れる発言を行