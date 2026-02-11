◆第７２回クイーン賞・Ｊｐｎ３（２月１１日、船橋競馬場・ダート１８００メートル、稍重）牝馬限定のダートグレード競走に１３頭が出走し、単勝１番人気のテンカジョウ（牝５歳、栗東・岡田稲男厩舎、父サンダースノー）が鮮やかに差し切り、２馬身半差をつけて重賞４勝目を挙げた。松山弘平騎手は同レース初Ｖ。ＪＲＡ勢は２２年から５年連続の勝利となった。勝ちタイムは１分５４秒８。同馬は２４年のマリーンＣ、昨年の兵