「広島春季キャンプ」（１１日、日南）広島・新井貴浩監督（４９）は１４日から始まる沖縄２次キャンプに向けて、１、２軍の入れ替えを発表。２軍キャンプスタートなっていた林とドラフト６位・西川（神村学園伊賀）を昇格させ、矢野、前川、育成ドラフト１位・小林（城西大）を降格させることを明かした。指揮官は２軍降格となった矢野について、「単純に目立たないから」と厳しいコメント。１０、１１日の紅白戦を終え、「