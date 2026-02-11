「プロレス・ノア」（１１日、後楽園ホール）ＧＨＣタッグ選手権試合が行われた。ロス・トランキーロス・デ・ハポン（ＬＴＪ）の内藤哲也（４３）＆ＢＵＳＨＩの王者組が、ＫＥＮＴＡ（４４）＆ＨＡＹＡＴＡ（３８）の挑戦を退け、初防衛に成功した。たっぷりと時間をかけての入場から会場を支配した内藤は、のらりくらりとペースをつくった。ＫＥＮＴＡに対するスイングＤＤＴが崩れる場面もあったが、そのままロックした頭