女優の奈緒（31）が11日、インスタグラムを更新。31歳の誕生日を迎えたことを報告し、初の単行本の発売を発表した。「2月10日に、31歳になりました。日々に心から感謝です」と報告。「そして、初の単行本となるフォトエッセイを発売することになりました」と発表し、予約開始も伝えた。「書籍発売記念のイベント」の開催を告知し「ファンの皆さんに会って直接お礼を伝えられる時間を作りたい。という夢が叶い、とても嬉しいです」