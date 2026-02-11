（台北中央社）ミラノ・コルティナ冬季五輪は現地時間10日、フィギュアスケート男子シングルのショートプログラムが行われ、台湾の選手としては28年ぶりに同種目に出場した李宇翔（19）が72.41点の24位でフリー進出の最後の1枠に滑り込んだ。大舞台での初演技ながら、スピードや表現力、動きの正確さはこれまで以上の出来を見せた。トリプルアクセルではミスがあったものの全体を損なうことはなく、今季自己ベストを更新した。試合