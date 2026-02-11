（台北中央社）台北市政府は11日、米半導体大手エヌビディアとの間で、同社が台湾本社の建設を予定する北投士林科技園区（テクノロジーパーク）T17、18区画について、地上権契約を締結したと発表した。蒋万安（しょうばんあん）台北市長は、同社のジェンスン・フアン（黄仁勲）最高経営責任者（CEO）の訪台が予定されている6月に着工できるよう意欲を示した。市によれば、契約は市とエヌビディアの台湾子会社の間で締結し、契約書