ABNアムロ・オープン大会期間：2026年2月9日～2026年2月15日開催地：オランダ ロッテルダムコート：ハード（室内）結果：[タイス ボーハールト] 0 - 2 [スタン ワウリンカ] 試合の詳細データはこちら≫ ABNアムロ・オープン第3日がオランダ ロッテルダムで行われ、男子シングルス1回戦で、タイス ボーハールトとスタン ワウリンカが対戦した。第1セットはスタ