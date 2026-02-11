ボルシアMGに所属する日本代表DF高井幸大は、次節の先発出場を懸けてU−21イタリア代表DFファビオ・キアロディアとの一騎打ちになりそうだ。11日、ドイツ『キッカー』が報じた。今冬の移籍市場でトッテナム・ホットスパーからボルシアMGに期限付き移籍で加入した高井は、加入から3試合連続で途中出場を果たすと、1月25日に行われたシュツットガルト戦では、0−3で敗戦を喫したものの、初のフル出場を記録。続くブレーメン戦は