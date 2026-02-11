スノーボード女子ハーフパイプ予選に臨む清水さら＝11日、リビーニョ（AP＝共同）【ミラノ共同】ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日の11日、スノーボード女子ハーフパイプ（HP）予選では開会式で日本選手団の旗手を務めた冨田せな（26）＝宇佐美SC＝ら日本勢4人全員が12日（日本時間13日未明）の決勝に進んだ。ノルディックスキー複合で4大会連続のメダルを狙う渡部暁斗（37）＝北野建設＝が男子個人ノーマルヒルに出場した。フ