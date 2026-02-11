ハイネケンのロゴ（ロイター＝共同）【ブリュッセル共同】オランダのビール大手ハイネケンは11日、今後2年間で従業員を5千〜6千人削減すると発表した。全体の最大約7％に当たる。健康志向などを背景に欧米市場でビールの販売が苦戦する中、大規模なコスト削減で競争力を強化する。醸造所の閉鎖を含むサプライチェーン（供給網）の再編や、間接部門の合理化などを通じて実施する。持続的な成長が見込めない事業からは撤退する。