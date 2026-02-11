俳優のディーン・フジオカが、サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』（通称『日プ新世界』）の国民プロデューサー代表に決定したことが11日、発表された。【動画】“普通にやべえ、超やべぇ、全然落ちそう”候補生の動画『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）は2019年の第1弾を皮切りに3シリーズが制作され、JO1、INI、ME:Iら