あの大物女優が公の場に戻ってきたーー。2月10日、米倉涼子が主演の映画『エンジェルフライトTHEMOVIE』（Prime Video）の完成披露試写会がおこなわれた。2025年9月からイベントを次々とキャンセルするなど、表舞台から姿を消すこと約6カ月。“疑惑”が晴れて、無事に配信へと漕ぎ着けたのだ。「2025年10月11日発売の『週刊文春』で、厚生労働省関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）が、米倉さんについて捜査をおこなってお