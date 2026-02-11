来客が帰った後にようやく出てきた猫ちゃんの歩き方が忍び足すぎて…？まるで忍者がお城に忍び込んだときのように慎重に歩いている光景は74万9千回を超えて表示され、4万3千件のいいねが寄せられることとなりました。 【動画：業者さんが来た日、部屋に隠れていた『ビビリな猫』→帰った結果…可愛すぎる行動】 忍者猫、現る X（旧Twitter）アカウント『@hikarimiyabipon』に投稿されたのは、人見知りの猫さんが警戒心丸出しで