「息子くんのそばにいたいという気持ちは伝わってきます（笑）」「コレを添い寝と言っていいのかｗ」と50万表示を超えて笑いを届けているのは、赤ちゃんに添い寝する猫ちゃんの光景。スヤスヤと気持ち良さそうに眠る赤ちゃんの隣で添い寝をしてあげる猫ちゃんですが、その体勢のクセが強すぎると話題に。微笑ましいふたりのお昼寝の光景にほっこりしてしまう人が続出しています。 【写真：気持ちよさそうに眠っていた『赤ちゃん』