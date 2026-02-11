アイドルグループ「#ババババンビ」のメンバーで、グラビアアイドルの岸みゆが、3月2日発売のグラビア雑誌「BLT MONSTER Round 7」（東京ニュース通信社）に登場する。 【写真】現役アイドルでもここまで見せます！大胆バニー衣装の岸みゆ 岸は2020年からアイドル兼グラビアアイドルとして二刀流の活躍をしてきた。グループは3月28日のライブをもって解散が発表されている。 そんなアイド