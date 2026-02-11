高校生シンガー・ソングライターのｔｕｋｉ．が１１日、東京・日本武道館で初のワンマンライブを開催した。販売されたチケット８５０３枚が完売し、「ソロＪ―ＰＯＰアーティストによる初の⼀般公開・有観客公演で販売されたチケットの最多枚数」としてギネス世界記録に認定された。イベントや番組収録なども含め、この日が自身初となる有観客でのパフォーマンス。開演とともにステージを覆う幕が降り、制服姿でグランド