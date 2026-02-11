◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１１日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】スノーボード女子ハーフパイプの予選が行われ、清水さらは２位、工藤璃星（ともにＴＯＫＩＯインカラミ）は４位。１６歳コンビはそろって上位で決勝進出を決めた。冬季五輪の日本女子では、２２年北京五輪スノーボード・ビッグエア銅の村瀬心椛（むらせ・ここも）の１７歳が最年少メダル。決勝では、