中国外交部の林剣報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京2月11日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は11日の記者会見で、国連人権理事会の複数の特別手続きが、日本が「慰安婦」被害者の真相究明と賠償を求める権利を奪っていることに深刻な懸念を示したことに関し、日本軍国主義の「慰安婦」強制連行は重大な犯罪であり、被害者の権利を著しく踏みにじる行為だと述べた。多数の確固たる証拠があり、否認は許されないと