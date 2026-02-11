女子ハーフパイプ予選エアを決める清水さら＝リビーニョ（共同）11日のスノーボード女子ハーフパイプ予選で、昨年の世界選手権2位の清水さらが87.50点で2位、工藤璃星（ともにTOKIOインカラミ）が84.75点の4位で、12日（日本時間13日）の決勝に進んだ。前回銅メダルの冨田せな（宇佐美SC）は9位、小野光希（バートン）は11位で通過。3連覇を狙うクロイ・キム（米国）が90.25点でトップだった。（共同）女子ハーフパイプ予選