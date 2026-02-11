フィギュアスケートの男子ショートプログラム（SP）が10日（日本時間11日）に行われた。最終滑走で登場した鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、103.07で2位発進した。首位は108.16をマークしたイリヤ・マリニン(米国)。フリーは13日（日本時間14日）に行われる。スポニチ本紙評論家の岡崎真氏が鍵山のSPを解説した。鍵山の冒頭の連続ジャンプと4回転サルコーは抜群だった。トリプルアクセルの着氷でのミスも、タイミン