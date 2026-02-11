果たしてミランでのアピールはフランス代表監督ディディエ・デシャンに届くだろうか。今夏の2026W杯出場を夢見ているのは、ミランFWクリストファー・エンクンクだ。エンクンクは2022年の3月にフランス代表デビューを飾っており、当時の2021-22シーズンは所属するライプツィヒでブンデスリーガ20ゴール15アシスト、チャンピオンズリーグでもマンチェスター・シティ相手のハットトリックを含む7ゴール2アシストと絶好調だった。しか