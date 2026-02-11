9日にラ・リーガ第23節でバレンシアを2-0で撃破したレアル・マドリード。このゲームで1つの注目を集めたのが、『若い4バック』だ。すでにトップチームの主力になっているディーン・ハイセン（20）&ラウール・アセンシオ（22）のセンターバックコンビ、左サイドバックのアルバロ・カレーラス（22）、そして指揮官アルバロ・アルベロアは右サイドバックに21歳のダビド・ヒメネスを抜擢した。平均年齢は僅か21歳で、4人ともスペイ