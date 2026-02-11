プレミアリーグ第26節トッテナム対ニューカッスルの一戦が行われ、1-2でアウェイチームの勝利となった。白星を挙げたニューカッスルは第21節リーズ戦以来の勝ち点3を獲得。4戦勝ちなしの状況から抜け出した。一方のトッテナムは連敗、リーグ戦では第18節のクリスタル・パレス戦以降、8試合白星のない苦しい状態が続いている。敗れたトッテナムはまたもや勝ち点を積み上げられず、勝ち点29でリーグ16位。降格圏内のウェストハムとの