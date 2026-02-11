石川県白山市の手取川で10日、油が混入しているのが見つかり、石川県が金沢市など13の自治体への水道水の供給を一時停止した問題で、浄水場の上流の3か所で油のにおいが確認されたことが分かりました。石川県は12日も追加で水を採取して、油が混入した経緯を調べることにしています。浄水場の上流3か所で“油のにおい”10日午後1時前、白山市にある鶴来浄水場の取水口で油分が検知され、石川県はきのう午後7時から各自治体への水道