ことしのバレンタインは、男性から花束を。 愛や感謝の言葉とともに、贈ってみてはいかがですか？。 色とりどりの県産の花々が、約50種類並びます。 長崎市のかもめ広場で開かれたのは「フラワーバレンタイン2026」。 世界では、バレンタインデーに花を贈り合うのが一般的で、その習慣を広めようと、長崎花商協同組合が初めて企画。 30組以上のカップルが参加しました。 （参加者） 「日頃