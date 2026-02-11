1月31日、石川県金沢市泉野出町の住宅街を流れる用水路で、遺体で見つかった男性は自転車に乗っていて、誤って用水路に転落したとみられることがわかりました。1月31日、石川県金沢市泉野出町の住宅街を流れる用水路で、遺体で見つかった男性について、検死などの結果、近くに住む50代の男性であることがわかりました。警察によりますと、男性のものと思われる自転車が、遺体発見場所からおよそ300ｍ東の場所で見つかっていて、男