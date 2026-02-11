サッカーのJ1川崎フロンターレは11日、川崎市内で練習を公開し、DF松長根悠仁（21）が15日の千葉戦（フクアリ）に向けて完封勝利を誓った。柏と対戦した8日の開幕戦はFWエリソンのハットトリックなど大量5得点を記録した一方で守備陣は3失点。それだけに「勝ちはもちろん、後ろは（失点）ゼロでいきたい」と力を込めた。過去2年、J3福島に期限付き移籍していた松長根は柏戦でフロンターレでの自身初得点を記録。反響は大きく、