◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日スノーボード女子ハーフパイプ予選（2026年2月11日リビーニョ・スノーパーク）女子ハーフパイプ（HP）の予選が行われ、2018年平昌五輪銀メダリストの劉佳宇（33＝中国）が2回目の演技の終盤に着地に失敗し転倒。コース上に頭を打ちつけるアクシデントが起きた。1回目に62.75点を出して10位につけ、決勝進出へ2回目に挑んだ劉佳宇。着実に技を決めて迎えた終盤だった。高さのある演