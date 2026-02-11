昔から営業を続ける老舗中華料理店や、最近では食べ歩きのお店などがある横浜中華街で、食べ放題のお店が多いのは一体なぜなのでしょうか?【画像を見る】2500円台で85品が食べ放題!?北京ダックやフカヒレスープまで…横浜中華街で「食べ放題」が席巻中！出水麻衣キャスター:横浜中華街は、歩いてるだけで良い香りも漂ってきて賑やかで楽しいですけれども、横浜中華街発展会協同組合によりますと、今、“食べ放題”が席巻していて「