１１日午後６時頃、福島県喜多方市高郷町上郷の民家にクマ１頭がいるのを帰宅した住民の５０歳代男性が見つけた。喜多方署によると、クマは体長約５０センチで、台所付近にいたという。午後８時現在も民家内にいるとみられる。同署はパトカーで周辺を巡回し、注意を呼びかけている。喜多方市も現場に職員を派遣するなどして対応に当たっている。人的被害は確認されていない。現場はＪＲ磐越西線荻野駅北側の近くにある民家。