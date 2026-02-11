日本が混合団体で同種目初のメダルとなる銅を獲得した。丸山希（27＝北野建設）、小林陵侑（29＝チームROY）、高梨沙羅（29＝クラレ）、二階堂蓮（24＝日本ビール）のオーダーで臨み、1034点をマーク。団体種目では14年ソチ大会男子の銅以来のメダルとなった。スロベニアが1069.2点で2連覇を達成し、ノルウェーが1038.3点で2位に入った。前回苦い思いをした混合団体のメダル獲得は、本当に良かった。小林陵、高梨という軸に、