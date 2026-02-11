【モデルプレス＝2026/02/11】人気クリエイターのkemio（けみお）が2月10日、自身のInstagramストーリーズを更新。芸妓姿を公開し、反響が寄せられている。【写真】人気インフルエンサー「美しすぎる」と話題の白塗り芸姑姿◆kemio、京都で白塗り芸妓に挑戦kemioは「芸妓さんにしていただきます 涙」とコメントし、本格的な白塗りメイクを施されている途中の様子と、完成した姿を公開。鮮やかな帯を締め、黒の着物に身を包み、日本