ミラノ・コルティナオリンピックのフリースタイルスキー女子モーグルは１０日の予選１回目で、冨高日向子（多摩大ク）が日本勢最上位の５位、中尾春香（佐竹食品）が７位に入り、決勝に進んだ。さらに１１日の予選２回目で、柳本理乃（愛知ダイハツ）が１４位、藤木日菜（武庫川女大院）が１９位となり、決勝進出を果たした。日本女子は４人全員が予選を通過し、層の厚さを示した。１０日の予選１回目では、昨季の世界選手権銀