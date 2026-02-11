【ミラノ共同】スノーボード女子ハーフパイプ予選で清水さらが2位、工藤璃星（ともにTOKIOインカラミ）は4位、冨田せな（宇佐美SC）は9位、小野光希（バートン）が11位となり、日本勢全員が12日の決勝に進んだ。