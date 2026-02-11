◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日スノーボード女子ハーフパイプ予選（2026年2月11日リビーニョ・スノーパーク）日本勢のメダルが期待される女子ハーフパイプの予選が行われ、五輪初出場の現役高校生、清水さら（16＝TOKIOインカラミ）が2位、工藤璃星（りせ、16＝TOKIOインカラミ）が4位で12日の決勝へ進んだ。3大会連続出場で22年北京大会銅メダルの冨田せな（26＝宇佐美SC）は9位、2大会連続出場の小野光希（24＝