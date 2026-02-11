ミラノ・コルティナ五輪は第６日の１０日、スキージャンプ混合団体が行われ、高梨沙羅選手（クラレ）ら４人に臨んだ日本は、合計１０３４・０点で３位となり、銅メダルを獲得した。高梨沙羅選手の出身地、北海道上川町では１１日未明にパブリックビューイングが行われた。日本の銅メダルが確定すると、高梨選手の祖母・豊子さん（８２）は周囲の人と握手を交わし、「私にはもったいない孫」と笑顔を浮かべた。会場の「かみん