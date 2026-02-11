◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード女子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)2本のランの上位スコアが得点となる予選は12人が決勝進出。16歳の清水さら選手は1回目ミスが出て決勝進出圏外。プレッシャーのかかる2回目でしたが、6つのトリックを綺麗に決めてスコアは87.50。全体2位で決勝進出を決めました。清水選手は「いつも予選の1本目をこけることは少ないですけど、久しぶりにこけて2本目は緊張していた