高市旋風を追い風に県内5つの小選挙区で自民党が全勝した衆議院選挙。11日、小選挙区の当選者に当選証書が手渡されました。地元の声をしっかり届けたい」。当選証書を受け取った当選者たちは、国政への決意を新たにしました。11日、県庁を訪れた新潟1区の内山航さんと2区の国定勇人さん。国定勇人氏「挨拶回りが追い付かなくて…」小選挙区で初当選となった2人。内山航氏「ありがとうございます」引き締まった表情で当選証書を受け