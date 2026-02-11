バラバラな言葉の共通点を見つけ出す「ひらがなクイズ」の時間です！今回は、日本の伝統的な食文化や、自然の力強さを感じさせる言葉などを集めました。空欄を埋めて、4つの言葉を完成させてください。すべてのピースがカチッとはまった時の爽快感は格別ですよ！問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□りずし□□ずま□□さく□□かヒント：お揚げの中に酢飯が詰まった寿司といえ